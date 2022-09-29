Ранний доступ к FIFA 23 вызвал проблемы с серверами EA

FIFA 23 уже доступна в раннем доступе всем обладателям Ultimate Edition, но, похоже, что вчерашний запуск был омрачён проблемами с серверами EA.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщает Eurogamer, игроки на PlayStation и Xbox не могли подключиться к серверами, чтобы получить доступ к режиму Ultimate Team. К счастью, проблему удалось исправить за 2 часа.

Релиз FIFA 23 для всех остальных пользователей состоится уже завтра — игра появится на РС и консолях. Своими впечатлениями о футбольному симуляторе успели поделиться журналисты — одним очень понравилась новая технология HyperMotion 2, а другим не хватило революционности.