Киберспортсмен iceiceice взял перерыв от профессиональной сцены Dota 2

На ближайших турнирах, в том числе на BTS Pro Series S12 сингапурца в составе Team SMG заменит Вон msk- Син Ам из RSG. Когда в основной состав вернётся iceiceice, не сообщается.

Ранее iceiceice и его команда не смогли принять участие в отборочных на The International 2022 — его команда оформила замену в составе после закрытия трансферного окна. Затем игрок заявил, что ему не очень хочется играть в Dota 2, но ему кажется, что он должен продолжать выступления.