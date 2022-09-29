Ubisoft не ждёт, что пиратская Skull and Bones станет хитом

Вчера Ubisoft отложила релиз пиратского экшена Skull and Bones. Игра должна была выйти 8 ноября, но теперь её стоит ждать лишь к марту 2023 года. Как отметили разработчики, им нужно больше времени, чтобы придать проекту более хороший вид.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По информации источников журналиста Стивена Тотило, сама Ubisoft не ждёт, что Skull and Bones станет хитом. Более того, в компании довольно низкие ожидания от игры. С чем это связано, неизвестно.

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Источник недавно рассказал мне, что ожидания разработчиков от Skull and Bones были низкими. К тому же мы видели, как слишком ранний запуск онлайн-сервиса навредил Halo Infinite.