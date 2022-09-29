Обзоры God of War Ragnarok выйдут уже в ноябре

2 ноября спадёт эмбарго на обзоры God of War Ragnarok — ровно за неделю до релиза. Ожидается, что предварительная загрузка начнётся в этот же день. Сама игра официально выйдет на PS4 и PS5 9 ноября.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Владельцы PS4 и PS5, предварительно предзаказавшие игру в PS Store, могут зайти в свою библиотеку, нажать на значок God of War Ragnarok в разделе «Ваша коллекция» и выбрать счётчик текущей даты запуска, чтобы узнать время старта предварительной загрузки.

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