В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
50 минут назад

Обзоры God of War Ragnarok появятся 2 ноября

Чемпионат.comиещё 3

2 ноября спадёт эмбарго на обзоры God of War Ragnarok — ровно за неделю до релиза. Ожидается, что предварительная загрузка начнётся в этот же день. Сама игра официально выйдет на PS4 и PS5 9 ноября.

Обзоры God of War Ragnarok выйдут уже в ноябре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Владельцы PS4 и PS5, предварительно предзаказавшие игру в PS Store, могут зайти в свою библиотеку, нажать на значок God of War Ragnarok в разделе «Ваша коллекция» и выбрать счётчик текущей даты запуска, чтобы узнать время старта предварительной загрузки.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

В новой части God of War Кратос с сыном Атреем отправляются в путешествие по девяти царствам, чтобы остановить Рагнарёк. Герои также хотят узнать правду об истинной природе Атрея. Приключение приведёт их к норвежскому богу войны Тору, который считался мёртвым.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители