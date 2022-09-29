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2 часа назад

В сети появился ещё один ролик, подтверждающий ПК-версию Returnal

Чемпионат.com

Похоже, анонс ПК-версии Returnal всё ближе и ближе. В сети уже есть несколько намёков на существование версии рогалика для ПК, а недавно появился и ещё один, на который к тому же обратила внимание сама Sony.

В сети появился ещё один ролик, подтверждающий ПК-версию Returnal
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В сеть попал ролик с настройками для ПК. В видео показываются опции технологий DLSS, FSR и других настроек. Примечательно, что Sony блокирует подобные ролики, что может говорить о их значимости. Вероятно, компания планирует анонсировать ПК-версию проекта в ближайшее время.

Returnal разработала студия Housemarque. Игра вышла в 2021 году и получила в основном положительные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Тайтл представляет собой рогалик, в котором главная героиня Селина пытается выбраться с живой планеты, существа которой хотят её убить.

Returnal доступна на PS5.

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