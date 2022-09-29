Virtus.pro выиграла первый матч по CS:GO

Российская команда Virtus.pro (из-за санкций организаторов выступает под названием Outsiders) выиграла первый матч плей-офф ESL Pro League S16 по Counter-Strike: Global Offensive.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Начало встречи с FURIA вышло неудачным — соперники из Бразилии смогли перевернуть ход сета и забрать пик Virtus.pro (Ancient, 16:11). Однако в дальнейшем VP удалось собраться и ответить тем же, победив на Vertigo со счётом 16:10. Решающая игра на карте Inferno полностью осталась за пятёркой Джами Jame Али — 16:6.

В четвертьфинале Virtus.pro сыграет против Team Vitality, матч пройдёт 30 сентября в 20:00 по московскому времени.