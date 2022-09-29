Мохамед Салах возглавил вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

EA выпустила вторую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. В этот раз в неё попали футболисты, показавшие достойную игру в играх за сборные. Лучшим игроком недели стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 91. Сразу за ним расположились полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и центральный защитник «ПСЖ» Маркиньос — 89.