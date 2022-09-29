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23 минуты назад

Продолжение нашумевшего симулятора сборки ПК выйдет в октябре

Чемпионат.comиещё 1

Авторы PC Building Simulator 2 объявили дату релиза игры — она выйдет 12 октября эксклюзивно в Epic Games Store. В России игра будет доступна, её уже можно добавить в «список желаемого».

Названа дата выхода продолжения нашумевшего симулятора сборки ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжение популярного симулятора было анонсировано ещё в марте. Тогда сообщалось, что сиквел получит обновлённый режим карьеры, новые функции настройки и более 40 реальных брендов, продукцию которых нужно будет встраивать в системный блок.

Учитесь чинить, собирать и настраивать компьютеры и стройте собственную империю. В игре более глубокая симуляция, улучшенный режим карьеры и новые возможности персонализации. Постройте величайший ПК в своей жизни!