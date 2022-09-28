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28 минут назад

Как попасть в Сумеру в Genshin Impact — инструкция

Мария Иванова

Совсем скоро в Genshin Impact появится новый пустынный регион, но перед этим любой опытный путешественник обязан открыть Сумеру: лесной город мудрости и обитель Архонта Дендро. Если вы давно не играли в Genshin Impact и хотите наверстать сюжет, мы расскажем, как в кратчайшие сроки открыть регион Сумеру.

Как попасть в Сумеру в Genshin Impact - инструкция
Фото: HoYoverseHoYoverse

Как пройти в Сумеру

Открыть регион Сумеру чуть сложнее, чем Ли Юэ или Мондштадт, но не путь будет не настолько тернистым, как это было в случае с Инадзумой. Если вы прошли последнее вышедшее задание Архонтов, то сюжет сам приведет вас в лесистый регион. Если нет, то дорогу в Сумеру можно отыскать самостоятельно. Правда, для этого вам понадобится посетить Разлом.

Что нужно для того, чтобы открыть Разлом

  • Достигните 28 ранга приключений.
  • Завершите задание Архонта «Том I, Глава III: Приближение новой звезды».
  • Начните задание мира «Тайна скалистых затворов Цисин».

На последнем этапе, поговорив с солдатами, охраняющими вход в шахту, вам откроется проход в Разлом — это необходимый шаг для прохождения «Тайны скалистых затворов Цисин». Выполнять задание целиком необязательно, но мы рекомендуем все-таки завершить его перед путешествием в новый регион: эта сюжетная ветка открывает спуск в глубины Разлома, куда вы попадете в ходе задания Архонтов «Реквием гулких глубин». Без него нельзя начать прохождение сюжета Сумеру.

Регион Сумеру находится в западной части главного континента Тейват, прямо слева от Разлома. Самое сложное здесь — это открыть проход в шахту и привыкнуть к неудобному ландшафту. Инструкция ниже расскажет, как попасть в Сумеру.

  • Найдите Разлом на карте и перенеситесь в точку телепортации «Киноварный утес». Если вы еще не открыли эту точку, вам придется идти пешком.
  • Войдите в тоннель недалеко от точки «Киноварный утес» и пройдите через него.
  • Поздравляем! Добро пожаловать в Сумеру! Посетите ближайшую Статую семи Архонтов, чтобы разблокировать часть карты.
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