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50 минут назад

«Ремейк с любовью к оригиналу». Критики увидели ремейк Dead Space

Чемпионат.comиещё 1

Electronic Arts пригласила журналистов пройти несколько глав ремейка Dead Space, на что у них ушло несколько часов, а после прессе дали возможность поговорить с разработчиками.

Критики прошли ремейк Dead Space
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По источникам издания Inside Gaming, эмбарго на публикации новых подробностей о ремейке Dead Space спадает в середине октября. В это время журналисты начнут делиться новой информацией об игре, а также публиковать интервью и личные впечатления.

Инсайдеры заявляют, что переосмысление в целом прессе понравилось — они называют его «правильным ремейком», в котором уникальная атмосфера из оригинала, современная графика и звук.

Ремейк Dead Space обещают выпустить 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. В России игра, скорее всего, официально не выйдет.

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