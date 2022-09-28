Критики прошли ремейк Dead Space

Electronic Arts пригласила журналистов пройти несколько глав ремейка Dead Space, на что у них ушло несколько часов, а после прессе дали возможность поговорить с разработчиками.

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По источникам издания Inside Gaming, эмбарго на публикации новых подробностей о ремейке Dead Space спадает в середине октября. В это время журналисты начнут делиться новой информацией об игре, а также публиковать интервью и личные впечатления.

Инсайдеры заявляют, что переосмысление в целом прессе понравилось — они называют его «правильным ремейком», в котором уникальная атмосфера из оригинала, современная графика и звук.