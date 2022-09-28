После релиза Call of Duty: Warzone 2 из оригинальной игры могут убрать две карты

Инсайдер TheGhostofHope сообщил о том, что после релиза Call of Duty: Warzone 2 из оригинальной Call of Duty: Warzone будут удалены две карты — Rebirth Island и Fortune's Keep.На сообщение обратил внимание известный журналист и инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что решение кажется странным, но возможным — обе карты пользуются большой популярностью у игроков.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Хедерсон предполагает, что Rebirth Island и Fortune's Keep будут позже добавлены в Warzone 2 — таким образом разработчики хотят побудить игроков перейти в новую часть.

Кроме того, ранее инсайдер рассказывал о том, что оригинальную Warzone хотят переименовать в Warzone Caldera после релиза Warzone 2.0. Похоже, что это всё ещё остаётся неофициальной правдой.