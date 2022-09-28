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49 минут назад

Intel объявила характеристики и дату старта продаж видеокарт Arc A770 и Arc A750

Чемпионат.com

Intel объявила о том, что видеокарты Arc A770 и A750 поступят в продажу уже 12 октября. Рекомендованная стоимость Arc A770 составит $ 329 (около 19 тыс. рублей), о цене A750 пока не сообщают.

Intel объявила характеристики и дату старта продаж видеокарт Arc A770 и Arc A750
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Характеристики Intel Arc A770
  • Графический процессор: ACM-G10 с 32 ядрами Xe
  • Тактовая частота: в среднем 2,1 ГГц в зависимости от задачи
  • Видеопамять: 8 или 16 ГБ GDDR6
  • Разрядность шины памяти: 256 бит
  • Пропускная способность памяти: 560 Гбайт/с
  • Блоки трассировки лучей: 32
  • Матричные XMX-движки: 512
  • Энергопотребление: 225 Вт

Характеристики Intel Arc A750

  • Графический процессор: ACM-G10 с 28 ядрами Xe
  • Тактовая частота: в среднем 2,05 ГГц в зависимости от задачи
  • Видеопамять: 8 ГБ GDDR6
  • Разрядность шины памяти: 256 бит
  • Пропускная способность памяти: 512 Гбайт/с
  • Блоки трассировки лучей: 28
  • Матричные XMX-движки: 448
  • Энергопотребление: 225 Вт

Intel также опубликовала графики производительности Arc A770 — видеокарта обходит ближайшего конкурента в лице GeForce RTX 3060 практически во всех тестах. А с технологией XeSS, которая улучшает производительность, практически не влияя на качество картинки, разница становится ещё заметнее.

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