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20 минут назад

Федерация киберспорта РФ намерена полностью перейти на отечественные игры

Слово и Делоиещё 1

Федерация компьютерного спорта РФ намерена полностью перейти на отечественные игры в ближайшем будущем. Об этом на площадке форума «Россия — спортивная держава» заявилпрезидент федерации Дмитрий Смит.

Федерация киберспорта РФ намерена полностью перейти на отечественные игры
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что большинство из 120 стран, входящих в Международную федерацию киберспорта, поддерживают Россию и ее лидерство на виртуальной спортивной арене. Но имеютсяи те, кто может ограничить российским спортсменам доступ к играм, использующимся на соревнованиях, передает «Центральнаяслужба новостей».

Также Дмитрий Смит обратил внимание, что именно в России киберспорт впервые в мире был признан спортивной дисциплиной.

Игры,Дмитрий Смит,
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