Федерация киберспорта РФ намерена полностью перейти на отечественные игры

Федерация компьютерного спорта РФ намерена полностью перейти на отечественные игры в ближайшем будущем. Об этом на площадке форума «Россия — спортивная держава» заявилпрезидент федерации Дмитрий Смит .

Он отметил, что большинство из 120 стран, входящих в Международную федерацию киберспорта, поддерживают Россию и ее лидерство на виртуальной спортивной арене. Но имеютсяи те, кто может ограничить российским спортсменам доступ к играм, использующимся на соревнованиях, передает «Центральнаяслужба новостей».