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1 час назад

У рэперши Карди Би сорвалась многомиллионная сделка с Call of Duty из-за суда

Чемпионат.com

Популярная американская рэперша Карди Би рассказала в социальных сетях о срыве сделки с франшизой Call of Duty. По словам девушки, она упустила много миллионов из-за судебных разбирательств. Вероятно, исполнительница должна была прорекламировать новую Call of Duty: Modern Warfare 2.

У рэперши Карди Би сорвалась многомиллионная сделка с Call of Duty
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Карди Би жалеет о своих действиях в прошлом, поэтому призвала всех думать, прежде чем что-то делать.

Скриншот

Мои глупые решения в прошлом привели к тому, что сейчас я потеряла деньги. У меня была многомиллионная сделка по Call of Duty, которую я не смогла принять из-за суда. Ребята, подумайте дважды о своих решениях! Урок выучен.

Вероятно, речь идёт об инциденте, произошедшем в стриптиз-клубе в 2018 году. Тогда рэперша подралась с сотрудниками заведения, а позже заплатила своему человеку за избиение других сотрудников. Свою вину Карди Би признала лишь в середине сентября.

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