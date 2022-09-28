В ФКСР считают, что увлечение компьютерными играми не могло привести к трагедии в Ижевске

Увлечение компьютерными играми устроившего в понедельник стрельбу в школе Ижевска не могло сыграть ключевую роль в трагедии. Такое мнение ТАСС в среду в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит.
26 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости обсуждения влияния компьютерных игр после трагедии в Ижевске, отметив увлечение ими у напавшего на школу в Ижевске.
"К сожалению, это очень популярная тенденция, когда ищется очень простой ответ. На самом деле, проводилось множество исследований, которые говорят, что компьютерные игры никоим образом не провоцируют агрессию, а наоборот, они дают ей выход, - сказал Смит. - Если говорить про трагедию в Ижевске, то не игры сыграли ключевую роль. Я призываю всех не искать простых решений, а разобраться, если человек, состоящий на учете, откуда-то берет оружие - не в игре же он научился его изготавливать?"
При этом Смит выразил уверенность, что компьютерным играм в России нужна собственная возрастная маркировка.
"Я уже много лет говорю, что в России нужна своя собственная возрастная маркировка игр, и мы уже много лет за это выступаем. В Китае, например, она создана, у нас же маркировка носит рекомендательный характер, и ее никто не проверяет и не контролирует. Мы призывали создать отечественную структуру, которая бы занималась возрастной маркировкой, потому что действительно в России есть некоторые игры, которые во многих странах запрещены", - добавил он.
Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, свыше 20 пострадали. 27 сентября 15 пострадавших были отправлены спецбортом МЧС в Москву. Ухудшения их состояния во время перелета не допущено. До 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.