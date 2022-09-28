В ФКСР считают, что увлечение компьютерными играми не могло привести к трагедии в Ижевске

"Я уже много лет говорю, что в России нужна своя собственная возрастная маркировка игр, и мы уже много лет за это выступаем. В Китае, например, она создана, у нас же маркировка носит рекомендательный характер, и ее никто не проверяет и не контролирует. Мы призывали создать отечественную структуру, которая бы занималась возрастной маркировкой, потому что действительно в России есть некоторые игры, которые во многих странах запрещены", - добавил он.