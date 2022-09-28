В Dota 2 вышел балансный патч — обновлены более 40 героев и исправлены ошибки

Разработчики Dota 2 выпустили балансное обновление для игры. Патч 7.32с исправил ряд ошибок в игровом процессе, обновил описания способностей и предметов, а также изменил характеристики многих персонажей.

В частности, апдейт немного ослабил таких героев, как Chen, Pudge, Undying и Visage. В то же время способности Riki, Phantom Assassin, Spirit Breaker и других персонажей были усилены. Также Refresher Orb и Refresher Shard, падающий при убийстве Рошана, теперь имеют общее время перезарядки.