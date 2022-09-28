В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
50 минут назад

Команда BenchedHeroes не выступит на RMR-турнире к мэйджору по CS:GO

Чемпионат.com

Коллектив BenchedHeroes не будет принимать участия в отборочном турнире Road to Rio 2022: European RMR B к чемпионату мира по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом в соцсетях рассказал игрок команды Оуэн smooya Баттерфилд.

Команда BenchedHeroes не выступит на RMR-турнире к мэйджору по CS:GO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Причиной стали визовые проблемы — российский игрок BenchedHeroes Евгений Aunkere Карьят и его тиммейт Бугра Calyx Аркын из Турции не смогли оформить документы, которые разрешили бы им въезд в страны Евросоюза. Организаторы турнира разрешили коллективу сделать только одну замену, поэтому BenchedHeroes пришлось сняться с RMR-ивента.

Скорее всего, в списке участников команду заменит Illuminar Gaming из Польши, которая заняла седьмое место в открытой квалификации — первое из тех, что не давали возможности сыграть на RMR.

Игры,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители