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1 час назад

Сервера FIFA 23 перестали работать ещё до релиза игры

Чемпионат.com

27 сентября к футбольному празднику FIFA 23 присоединились покупатели максимального издания игры. И, судя по всему, сервера Electronic Arts были к этому не готовы. Спустя несколько часов после запуска раннего доступа при попытке зайти в режим Ultimate Team появляется ошибка о том, что FUT в данный момент недоступен.

Сервера FIFA 23 перестали работать ещё до релиза игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Аналогичная ошибка возникает при игре в онлайн-сезоны и в других сетевых режимах. Тем временем EA Sports уже в курсе lпроблемы и занимается её устранением.

Мы изучаем сообщения о том, что некоторые игроки не могут подключиться к серверам EA. Мы в курсе проблемы и сообщим вам, когда она будет решена.

Скриншот

Полноценный релиз FIFA 23 состоится 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы рассказали, как можно приобрести футсим на разных платформах.

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