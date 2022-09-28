Сервера FIFA 23 перестали работать ещё до релиза игры

27 сентября к футбольному празднику FIFA 23 присоединились покупатели максимального издания игры. И, судя по всему, сервера Electronic Arts были к этому не готовы. Спустя несколько часов после запуска раннего доступа при попытке зайти в режим Ultimate Team появляется ошибка о том, что FUT в данный момент недоступен.