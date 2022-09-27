Теперь в Metal: Hellsinger на PC можно добавлять свою музыку

Создатели Metal: Hellsinger, как и обещали, добавили в ритм-шутер на PC поддержку пользовательских треков, то есть теперь игроки благодаря модам могут добавлять туда свою любимую музыку.
Релиз Metal: Hellsinger на PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся 15 сентября, и своими впечатлениями от ритм-шутера поделились и мы.
Metal: Hellsinger будет радовать вас с первых секунд игры, с первых нот знакомых или новых мелодий, заставляя желать всё большего. Увы, новые динамичные приключения в аду оказались довольно короткими.