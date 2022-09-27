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1 час назад

Теперь в Metal: Hellsinger на PC можно добавлять свою музыку

Игромания.ру

Создатели Metal: Hellsinger, как и обещали, добавили в ритм-шутер на PC поддержку пользовательских треков, то есть теперь игроки благодаря модам могут добавлять туда свою любимую музыку.

Теперь в Metal: Hellsinger на PC можно добавлять свою музыку
Фото: Игромания.руИгромания.ру
И да, это может быть хоть K-pop, хоть кантри, хоть рэп, диско, классика или что-то другое. Лишь бы у музыки сохранялся ритм. Вот так, например, играть в Metal: Hellsinger можно под джаз.
В отдельном видео разработчики подробно рассказывают, как игроки могут добавлять в Metal: Hellsinger на PC свою музыку.

Релиз Metal: Hellsinger на PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся 15 сентября, и своими впечатлениями от ритм-шутера поделились и мы.

Metal: Hellsinger будет радовать вас с первых секунд игры, с первых нот знакомых или новых мелодий, заставляя желать всё большего. Увы, новые динамичные приключения в аду оказались довольно короткими.

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