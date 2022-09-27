Первые обзоры Ryzen 7000: новые процессоры AMD лучше Raptor Lake

В Интернете появились первые подробные обзоры Ryzen 7000: свежей линейки процессоров AMD, которая вскоре составит конкуренцию Intel Alder Lake. Портал 3dnews собрал главные детали из опубликованных текстов — новинка AMD опережает нынешнее поколение CPU от Intel, но не факт, что она сможет превзойти Alder Lake.
Прежде всего напомним, что линейка Ryzen 7000 на данный момент состоит из четырех процессоров: Ryzen 5 7600X (6 ядер), Ryzen 7 7700X (8 ядер), Ryzen 9 7900X (12 ядер) и флагманского Ryzen 9 7950Х (18 ядер). Они построены на новой архитектуре Zen 4 и задействуют техпроцесс 5-нм. Помимо этого, Ryzen 7000 поддерживает разъем Socket AM5, интерфейс PCI Express 5.0 и оперативную память DDR5.
Если рассуждать о производительности в целом, то результаты тестирования разных изданий подтверждают, что новая линейка значительно опережает предыдущую в плане производительности, причем как при одноядерной, так и многоядерной нагрузке. Согласно большей части тестов, быстродействие 7900X и 7950Х выше ближайшего конкурента — флагманского CPU Intel i9-12900K, который кое-где проигрывает и 7700Х. Младший Ryzen 5 7600X также показывает хорошие результаты и превосходит бюджетный Core i5-12600K.
Что касается производительности в играх, цифры от разных изданий немного различаются. Например, если верить статистике The FPS Review, 7600X и 7900X проигрывают не только процессорам Intel прошлого поколения, включая i5-12600K., но и флагману AMD предыдущего поколения — 5800X3D. Тот же вывод сделал сайт TechPowerUp, однако на практике разница между CPU едва заметная.
Обозреватель Tom’s Hardware заявляет, что составить конкуренцию 7600X и 7950Х может только максимально разогнанный Core i9-12900K — при стандартных настройках Ryzen 7000 показывает лучшие результаты. Однако флагман нынешнего поколения не всегда опережает младшие модели линейки: если верить информации сайта ComputerBase, 7700Х нередко превосходит 7950Х.
Тем временем, энергопотребление разных CPU линейки порядком различается. TDP 7600Х и 7700х составляет 105 Вт (потолок предыдущего поколения), 7900Х и 7950Х — 170 Вт. При максимальной нагрузке младший CPU потребляет всего 99 Вт, тогда как 7950Х — 247 Вт. Тем не менее, во всех случаях энергопотребление Ryzen 7000 заметно ниже, чем у конкурентов, но выше, чем на прошлых поколениях процессоров AMD.
Эти цифры очевидно сказываются на температурах: новинки серьезно нагреваются даже при мощном охлаждении. 7600Х под нагрузкой разогрелся до 88 градусов Цельсия. 7700Х, 7900Х и 7950Х — до 94. Впрочем, во время игр температуры далеко не такие высокие: максимальный нагрев на 7950Х составил 76 градусов. К тому же, если система охлаждения выдерживает нагрузки, то в дело вступает механика автоматического разгона тактовой частоты: СЖО позволяет разогнать 7950Х до 5,85 ГГц, хотя в среднем эта цифра держится на отметке 5,5 ГГц.