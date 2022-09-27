Первые обзоры Ryzen 7000: новые процессоры AMD лучше Raptor Lake

В Интернете появились первые подробные обзоры Ryzen 7000: свежей линейки процессоров AMD, которая вскоре составит конкуренцию Intel Alder Lake. Портал 3dnews собрал главные детали из опубликованных текстов — новинка AMD опережает нынешнее поколение CPU от Intel, но не факт, что она сможет превзойти Alder Lake.

Фото: Momomo_US Momomo_US

Оценки Ryzen 7000: что говорят специалисты

Видео дня

Прежде всего напомним, что линейка Ryzen 7000 на данный момент состоит из четырех процессоров: Ryzen 5 7600X (6 ядер), Ryzen 7 7700X (8 ядер), Ryzen 9 7900X (12 ядер) и флагманского Ryzen 9 7950Х (18 ядер). Они построены на новой архитектуре Zen 4 и задействуют техпроцесс 5-нм. Помимо этого, Ryzen 7000 поддерживает разъем Socket AM5, интерфейс PCI Express 5.0 и оперативную память DDR5.

Если рассуждать о производительности в целом, то результаты тестирования разных изданий подтверждают, что новая линейка значительно опережает предыдущую в плане производительности, причем как при одноядерной, так и многоядерной нагрузке. Согласно большей части тестов, быстродействие 7900X и 7950Х выше ближайшего конкурента — флагманского CPU Intel i9-12900K, который кое-где проигрывает и 7700Х. Младший Ryzen 5 7600X также показывает хорошие результаты и превосходит бюджетный Core i5-12600K.

Что касается производительности в играх, цифры от разных изданий немного различаются. Например, если верить статистике The FPS Review, 7600X и 7900X проигрывают не только процессорам Intel прошлого поколения, включая i5-12600K., но и флагману AMD предыдущего поколения — 5800X3D. Тот же вывод сделал сайт TechPowerUp, однако на практике разница между CPU едва заметная.

Обозреватель Tom’s Hardware заявляет, что составить конкуренцию 7600X и 7950Х может только максимально разогнанный Core i9-12900K — при стандартных настройках Ryzen 7000 показывает лучшие результаты. Однако флагман нынешнего поколения не всегда опережает младшие модели линейки: если верить информации сайта ComputerBase, 7700Х нередко превосходит 7950Х.

Тем временем, энергопотребление разных CPU линейки порядком различается. TDP 7600Х и 7700х составляет 105 Вт (потолок предыдущего поколения), 7900Х и 7950Х — 170 Вт. При максимальной нагрузке младший CPU потребляет всего 99 Вт, тогда как 7950Х — 247 Вт. Тем не менее, во всех случаях энергопотребление Ryzen 7000 заметно ниже, чем у конкурентов, но выше, чем на прошлых поколениях процессоров AMD.

Эти цифры очевидно сказываются на температурах: новинки серьезно нагреваются даже при мощном охлаждении. 7600Х под нагрузкой разогрелся до 88 градусов Цельсия. 7700Х, 7900Х и 7950Х — до 94. Впрочем, во время игр температуры далеко не такие высокие: максимальный нагрев на 7950Х составил 76 градусов. К тому же, если система охлаждения выдерживает нагрузки, то в дело вступает механика автоматического разгона тактовой частоты: СЖО позволяет разогнать 7950Х до 5,85 ГГц, хотя в среднем эта цифра держится на отметке 5,5 ГГц.