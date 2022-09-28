Создатели Battlefield показали первый геймплей The Finals

Конечно, метод «целься и стреляй» всегда работает, но, чтобы победить, лучше задействовать среду вокруг себя. Выигрыш оправдает всё! Сжигайте арены дотла! Обрушивайте на противников строительные тараны! Что толку просто стрелять, если можно снести целое здание?