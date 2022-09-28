Создатели Battlefield показали первый геймплей The Finals

Шведская студия Embark, основанная разработчиками разных частей Battlefield, показала первый геймплей The Finals. Это «боевая игра», но что конкретно представляет из себя проект, до сих пор непонятно.
Конечно, метод «целься и стреляй» всегда работает, но, чтобы победить, лучше задействовать среду вокруг себя. Выигрыш оправдает всё! Сжигайте арены дотла! Обрушивайте на противников строительные тараны! Что толку просто стрелять, если можно снести целое здание?
За Embark отвечают выходцы из DICE, которые работали над Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5.