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49 минут назад

В FIFA 23 всё же есть российские комментаторы

Чемпионат.comиещё 1

27 сентября FIFA 23 вышла в раннем доступе для обладателей максимального издания игры. Пользователи из России, включая нашу редакцию, обратили внимание, что в турецкой версии игры на ПК почему-то нет российских комментаторов. Вместо этого игрокам предлагают использовать английских ведущих, при этом справа почему-то красуется флаг Бразилии.

Оказалось, что в FIFA 23 всё же есть российские комментаторы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи «Чемпионата» сообщили, что в их версиях игры российские комментаторы всё же присутствуют в игре. Наша проверка показала, что они действительно есть на консолях, однако на ПК, судя по всему, отсутствуют по какой-то причине. Возможно, это своего рода региональная блокировка, а может это просто обыкновенная ошибка сотрудников EA Sports.

Скриншот

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы поделились первыми впечатлениями от новинки.

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