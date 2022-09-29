В сеть утёк ролик с демонстрацией настроек эксклюзивной игры PS5

В сети появился небольшой ролик с демонстрацией настроек PC-версии Returnal, игры, которая в настоящий момент является эксклюзивом PlayStation 5. Напомним, что первые слухи о выходе Returnal на PC появились ещё в 2021 году. После этого намёки на PC-версию были обнаружен в базе данных SteamDB и на выставке GDC.
Есть все шансы, что Returnal действительно в скоро времени может заглянуть на PC. К примеру, сегодня стало известно, что Sackboy: A Big Adventure, другой эксклюзив PlayStation, о котором ходили такие же слухи, выйдет на PC 27 октября.