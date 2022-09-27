Сегодня в MultiVersus добавят Рика Санчеза из «Рика и Морти»

Сегодня создатели MultiVersus выпускают обновление 1.3 и добавляют в игру Рика Санчеза из фантастического мультсериала «Рик и Морти». Напомним, что Морти пополнил ростер бойцов в конце августа.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В арсенале Рика имеются пукательные бомбы (fart bombs) и приём под названием Meeseeks and Destroys, с помощью которого персонаж призывает для атаки мистера Мисикса. Тот использует против оппонента апперкот или удар клюшкой для гольфа. А ещё Рик может воспользоваться приёмом Basrick Portal Theory, чтобы разместить на поле боя два портала.

Кроме того, обновление 1.3 удвоит необходимое количество XP для прокачки с 3 по 15 уровни, добавит новую косметику, поменяет бесплатного персонажа, который даётся после завершения вводного обучения, с Чудо-женщины на Шэгги, улучшит загрузку на PS4 и Xbox One, исправит ряд ошибок и не только.

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