В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
44 минуты назад

Сегодня в MultiVersus прибывает Рик Санчез из «Рика и Морти»

Игромания.ру

Сегодня создатели MultiVersus выпускают обновление 1.3 и добавляют в игру Рика Санчеза из фантастического мультсериала «Рик и Морти». Напомним, что Морти пополнил ростер бойцов в конце августа.

Сегодня в MultiVersus добавят Рика Санчеза из «Рика и Морти»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В арсенале Рика имеются пукательные бомбы (fart bombs) и приём под названием Meeseeks and Destroys, с помощью которого персонаж призывает для атаки мистера Мисикса. Тот использует против оппонента апперкот или удар клюшкой для гольфа. А ещё Рик может воспользоваться приёмом Basrick Portal Theory, чтобы разместить на поле боя два портала.

Кроме того, обновление 1.3 удвоит необходимое количество XP для прокачки с 3 по 15 уровни, добавит новую косметику, поменяет бесплатного персонажа, который даётся после завершения вводного обучения, с Чудо-женщины на Шэгги, улучшит загрузку на PS4 и Xbox One, исправит ряд ошибок и не только.

Новые скины

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

Сейчас MultiVersus доступна в рамках открытого бета-теста, который стартовал ещё в июле на PlayStation, Xbox и PC. Релиз файтинга должен состояться в этом году. Кстати, всего за месяц в MultiVersus сыграло более 20 миллионов человек.

Игры,Рик Санчез,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители