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1 час назад

В FIFA 23 можно отключить комментарии о том, как вы плохо играете

Чемпионат.com

Ночью стартовал ранний доступ FIFA 23 для покупателей ультимативного издания и подписчиков EA Play, после чего игроки ожидаемо начали изучать наполнение футбольного симулятора. Одной из особенностей новинки стала возможность отключать комментарии о том, как плохо играет геймер.

В FIFA 23 можно отключить комментарии о том, как вы плохо играете
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Включив эту особенность комментаторы перестанут указывать на то, как плохо вы играете, но всё остальное они продолжат рассказывать.

Скорее всего, функцию во многом добавили ради детей и молодого поколения, чтобы они не слышали негатива, который ещё и может оттолкнуть детей от дальнейшей пребывания в футбольном симуляторе.

При этом редактор Eurogamer отмечает, что в FIFA Ultimate Team даже при отключенной опции комментаторы рассказывают о плохих моментах игрока. Возможно, это баг. Возможно, это как раз особенности.

Где находится опция: настройки -> аудио -> отключить комментарии с критикой.

Скриншот

FIFA 23 ближайшие сутки находится в раннем доступе, а официальный релиз состоится 30 сентября.

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