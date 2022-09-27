На создание мифического скина для Overwatch 2 у Blizzard уходит больше года

«Мы тратим много времени на создание нашей косметики. На разработку мифического скина у нас уходит больше года. Речь идёт об огромном вложении со стороны команды и огромном количестве ресурсов. И мы думаем, что это того стоит».



«Одна из наших ценностей заключается в том, чтобы иметь возможность выпускать самую крутую косметику. Мы надеемся, что её будут считать одной из лучших в индустрии».

Аарон Келлер