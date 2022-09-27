На создание мифического скина для Overwatch 2 у Blizzard уходит больше года

Представители Blizzard поговорили с изданием Game Informer о разработке Overwatch 2, уделив особое внимание вопросу мифических скинов.
По словам геймдиректора проекта Аарона Келлера, который занял место Джеффа Каплана, новые скины — это не совсем дешёвое вложение, а на их разработку уходит много сил и ресурсов.
«Мы тратим много времени на создание нашей косметики. На разработку мифического скина у нас уходит больше года. Речь идёт об огромном вложении со стороны команды и огромном количестве ресурсов. И мы думаем, что это того стоит».
«Одна из наших ценностей заключается в том, чтобы иметь возможность выпускать самую крутую косметику. Мы надеемся, что её будут считать одной из лучших в индустрии».
Аарон Келлер
Коммерческий директор Overwatch и вице-президент Blizzard Джон Спектор считает включение мифического скина в боевой пропуск правильным решением — несмотря на то, чтобы продажи через магазин принесли бы разработчикам больше денег. Спектор верит, что новые скины станут одним из центральных элементов пропуска.
«Работая над мифическими скинами, мы просили команду художников превзойти самих себя и сделать что-то ещё более крутое, чем легендарные скины — это был наш основной принцип.
В некоторых наших ассетах вы можете увидеть анимацию Dragonblade, и я думаю, что это — самая крутая вещь, которую мы когда-либо делали со скином».
Джон Спектор
Напомним, что мифические скины будут открываться на 80-м уровне платного боевого пропуска. Первый достанется Гендзи — он превратит героя в кибердемона. Blizzard подготовила два варианта Dragonblade, три шлема, три татуировки, несколько цветовых схем, а также возможность рандомизации настройки.
Релиз Overwatch 2 ожидается 4 октября. На момент старта игра будет условно-бесплатной, а после релиза новинки фанаты уже не смогут сыграть в первую часть.