Sony выпустит бандл PS5 с Call of Duty: Modern Warfare 2

На сайте PlayStation Direct появился бандл PlayStation 5 с Call of Duty: Modern Warfare 2. В комплект входит цифровая версия шутера, консоль с дисководом и один геймпад DualSense.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На сайте уже можно сделать предзаказ комплекта, который поступит в продажу в день выхода Call of Duty: Modern Warfare 2 — 28 октября. Цена бандла составляет $ 559 (примерно 33 тыс. рублей).

Маловероятно, что комплект официально выйдет в России из-за санкций, однако на различных торговых площадках наверняка найдутся предложения c повышенными ценами.

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