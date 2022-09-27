Sony выпустит бандл PS5 с Call of Duty: Modern Warfare 2

На сайте PlayStation Direct появился бандл PlayStation 5 с Call of Duty: Modern Warfare 2. В комплект входит цифровая версия шутера, консоль с дисководом и один геймпад DualSense.
На сайте уже можно сделать предзаказ комплекта, который поступит в продажу в день выхода Call of Duty: Modern Warfare 2 — 28 октября. Цена бандла составляет $ 559 (примерно 33 тыс. рублей).
Маловероятно, что комплект официально выйдет в России из-за санкций, однако на различных торговых площадках наверняка найдутся предложения c повышенными ценами.
Что касается самой Call of Duty: Modern Warfare 2, то доступ к сюжетной кампании предзаказавшие получат уже 20 октября. Шутер выйдет на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.