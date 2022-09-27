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34 минуты назад

Microsoft выпустила эксклюзивное мороженое по Minecraft

Газета.Ru

Корпорация Microsoft объявила о коллаборации с производителем мороженого N!CKS в рамках выпуска четырех вкусов мороженого по Minecraft, сообщает портал Aroged. Десерты можно купить в США с 27 сентября.

Microsoft выпустила эксклюзивное мороженое по Minecraft
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время акции мороженое N!CKS будет выпущено в четырех вариантах, посвященных элементам игры: Cake Blocka (торт), Emerald Minta (изумруд), Enchanted Apple Pie (золотое яблоко) и Peanut Choklad Glowdust (светокаменная пыль). Упаковка мороженого будет выполнена в виде кубов из Minecraft.

Мороженое будет представлять собой лимитированную серию, и купить его можно будет только по предзаказу за $10 (около 580 руб.) в США. Будут ли доступны покупателям десерта какие-то внутриигровые бонусы или промокоды, не сообщается.

Minecraft — это компьютерная игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB в 2009 году. В 2014 году корпорация Microsoft приобрела права на Minecraft вместе с компанией Mojang AB за $2,5 млрд.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Minecraft создали компьютер, на котором можно поиграть в Minecraft.

Игры,Microsoft,
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