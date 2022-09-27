Главу Ubisoft критикуют за слова о рабочей токсичности в игровой индустрии

Главу Ubisoft Ива Гиймо раскритиковали за его слова о токсичной рабочей обстановке в игровой индустрии — он сказал, что для разработки игр нужно «немного разногласий». При этом сама Ubisoft уже давно находится в центре скандалов, связанных с харассментом, преследованием, жестоком обращением и дискриминацией.

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«Разработка игры — это непростое дело. Есть определённый вызов и время от времени сильное напряжение. Необходимо использовать разные методы для гарантии того, чтобы каждый сотрудник смог найти своё место. Для творчества нужно немного разногласий, конфликтности — так всем удастся поделиться своими идеями. Это трудная работа, ноу спех гарантирует много вознаграждений».

Как сообщает издание PC Gamer, Гиймо позже решил объяснять свои слова, отметив, что под разногласиями на рабочем месте он имел ввиду обычное «творческое напряжение».

«Когда я говорил о том, что иногда возникают разногласия, я имел в виду творческое напряжение, которое является обычным и жизненно важным в Ubisoft и других инновационных компаниях, где люди могут свободно оспаривать идеи и вести горячие, но здоровые дебаты».

«Для того, чтобы это напряжение не стало негативным и для устранения нежелательных последствий необходимы сильная политика внутри компании, ценности и соответствующие меры».

Гиймо также отметил, что в Ubisoft добились значительного прогресса в обеспечении безопасной и приятной рабочей атмосферы. Согласно последним опросам, сотрудники компании уверены, что она находится на правильном пути.