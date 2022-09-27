Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 подошла к концу

Спустя два этапа тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2 подошло к концу: Infinity Ward отключила сервера и начала финальную подготовку к релизу шутера.

Во время беты игроки могли попробовать шесть мультиплеерных карт (четыре традиционные и две большие), несколько видов оружия, около семи разных режимов и вдобавок к этому разные геймплейные нововведения — новый тип перков, изменённое меню оружейника, прокачку и так далее.