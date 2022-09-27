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50 минут назад

Blizzard выпустила 4K-версию синематика World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня игроки классической версии World of Warcraft могут ликовать — состоялся релиз World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Дополнение уже доступно для игры.

Blizzard выпустила 4K-версию синематика World of Warcraft: Wrath of the Lich King
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В честь этого разработчики из Blizzard опубликовали обновлённый кинематографический ролик расширения. По содержанию он никак не отличается от трейлера, выпущенного в 2008 году, улучшилось только качество. Теперь ролик можно посмотреть в разрешении 4K. В нём показали принца Артаса — бывшего паладина, который сражался за Альянс, однако в итоге перешёл на сторону Нежити.

Ремастированный трейлер, вышедший в 2022 году
Оригинальный ролик, вышедший в 2008 году

Сама Blizzard отметила, что этот ролик — один из самых культовых кинематографических трейлеров в истории. Многие фанаты, кстати, придерживаются такой же позиции.

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