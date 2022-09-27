Blizzard выпустила 4K-версию синематика World of Warcraft: Wrath of the Lich King

В честь этого разработчики из Blizzard опубликовали обновлённый кинематографический ролик расширения. По содержанию он никак не отличается от трейлера, выпущенного в 2008 году, улучшилось только качество. Теперь ролик можно посмотреть в разрешении 4K. В нём показали принца Артаса — бывшего паладина, который сражался за Альянс, однако в итоге перешёл на сторону Нежити.