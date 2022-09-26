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54 минуты назад

У России наибольшее представительство на The International 2022 — минимум 13 игроков

Чемпионат.com

Российская Федерация и Перу лидируют по числу киберспортсменов, которые примут участие в основной стадии чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

Россия лидирует по количеству игроков на The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Каждую из этих стран на TI11 представят минимум по 13 игроков. Далее в рейтинге идёт Китай — 12 игроков, затем Филиппины (8), США и Германия (по 4).

Игроки из России на The International 2022 по Dota 2:

  • Никита Daxak Кузьмин (BetBoom Team);
  • Денис Larl Сегитов (BetBoom Team);
  • Евгений Noticed Игнатенко (BetBoom Team);
  • Владимир RodjER Никогосян (BetBoom Team);
  • Акбар SoNNeikO Бутаев (BetBoom Team);
  • Магомед Collapse Халилов (Team Spirit);
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек (Team Spirit);
  • Ярослав Miposhka Найдёнов (Team Spirit);
  • Иван Pure Москаленко (Entity Gaming);
  • Владислав Kataomi` Семёнов (Entity Gaming);
  • Михаил Misha Агатов (OG);
  • Антон DyrachYO Шкредов (Gaimin Gladiators);
  • Егор Nightfall Григоренко (Evil Geniuses).

Кроме того, российских киберспортсменов, которые сыграют на The International 2022, может стать ещё больше — это случится, если Virtus.pro или Natus Vincere пройдут стадию Last Chance Qualifier.

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