Россия лидирует по количеству игроков на The International 2022

Российская Федерация и Перу лидируют по числу киберспортсменов, которые примут участие в основной стадии чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Каждую из этих стран на TI11 представят минимум по 13 игроков. Далее в рейтинге идёт Китай — 12 игроков, затем Филиппины (8), США и Германия (по 4).

Игроки из России на The International 2022 по Dota 2:

Никита Daxak Кузьмин (BetBoom Team);

Денис Larl Сегитов (BetBoom Team);

Евгений Noticed Игнатенко (BetBoom Team);

Владимир RodjER Никогосян (BetBoom Team);

Акбар SoNNeikO Бутаев (BetBoom Team);

Магомед Collapse Халилов (Team Spirit);

Александр TORONTOTOKYO Хертек (Team Spirit);

Ярослав Miposhka Найдёнов (Team Spirit);

Иван Pure Москаленко (Entity Gaming);

Владислав Kataomi` Семёнов (Entity Gaming);

Михаил Misha Агатов (OG);

Антон DyrachYO Шкредов (Gaimin Gladiators);

Егор Nightfall Григоренко (Evil Geniuses).