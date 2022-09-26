Россия лидирует по количеству игроков на The International 2022

Российская Федерация и Перу лидируют по числу киберспортсменов, которые примут участие в основной стадии чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.
Каждую из этих стран на TI11 представят минимум по 13 игроков. Далее в рейтинге идёт Китай — 12 игроков, затем Филиппины (8), США и Германия (по 4).
Игроки из России на The International 2022 по Dota 2:
Кроме того, российских киберспортсменов, которые сыграют на The International 2022, может стать ещё больше — это случится, если Virtus.pro или Natus Vincere пройдут стадию Last Chance Qualifier.