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26 сентября

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty объяснили, почему в игре не будет уровней сложности

Чемпионат.comиещё 3

Продюсер Wo Long: Fallen Dynasty Масааки Ямагива рассказал, почему разработчики решили отказаться от уровней сложности. По его словам, авторы не хотели вводить такие настройки, чтобы геймеры получили одни и те же чувства после преодоления трудностей.

Авторы Wo Long: Fallen Dynasty объяснили, почему в игре не будет уровней сложности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы считаем, что это хорошо, когда в игре только один уровень сложности, и все проходят через одни и те же препятствия, получая одно и то же чувство преодоления сложностей. Главное — чтобы игроки получили возможность достичь этого разными способами.

Ямагива отметил, что Wo Long — действительно сложная игра, и у игроков будет множество опций по прохождению тех или иных сегментов. Так что геймеры в любом случае смогут ощутить некоторую вариативность в игровом процессе.

Wo Long: Fallen Dynasty выйдет в начале 2023 года на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы выпустили демоверсию игры на PS5 и Xbox Series.

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