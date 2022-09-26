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24 минуты назад

У каждого героя Gotham Knights будут свои сюжетные ролики

Чемпионат.com

Геймдиректор Gotham Knights Джефф Элленор заявил, что выбор персонажа в игре скажется в том числе и на подаче сюжета. Всё дело в том, что Робин, Бэтгёрл, Найтвинг и Красный колпак воспринимают события по-разному.

У каждого героя Gotham Knights будут свои сюжетные ролики
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Действительно, мы как будто сделали четыре истории в одной. За одно прохождение игроки не увидят всего, ведь в игре много контента, уникального для каждого из персонажей и их восприятия.

Конечно, в данном случае подразумеваются не разветвлённый сюжет или что-то в этом роде, а нечто более приземлённое. В определённых кат-сценах герои будут просто по-разному двигаться и разговаривать с немного другим.

Структурно у всех героев будут примерно схожие сцены, однако у каждого будет своя версия. Они по-разному двигаются и говорят, у них разные истории взаимоотношений с другими персонажами.

Релиз Gotham Knights запланирован на 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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