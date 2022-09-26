Главные игровые релизы осени: не только новая God of War

Для игровой индустрии нет более занятой поры, чем осень. Крупные разработчики всегда готовят важные релизы к выходу перед новогодними праздниками, а это значит, что в ближайшие месяцы геймеры получат много интересных проектов. Мы собрали самые любопытные из будущих премьер в одном тексте.

Фото: Focus Entertainment Focus Entertainment

29 сентября — Valkyrie Elysium

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В конце сентября Square Enix выпустит Valkyrie Elysium: продолжение культовой серии Valkyrie Profile, которое заметно отходит от традиций франшизы. Вместо пошаговых сражений игроков ждет динамичный экшен от третьего лица, внешне похожий на NieR: Automata и Replicant. Пока сложно сказать, впечатлит ли проект, но приятно видеть, что легендарная японская серия вновь возвращается в строй.

Square Enix

4 октября — Overwatch 2

Спустя множество скандалов и производственных трудностей, бесплатный сиквел Overwatch выйдет в начале октября — примерно тогда же прекратится поддержка первой части. Продолжение внесет некоторые изменения в ключевые механики игры, но, в целом, останется тем же командным hero-шутером, что покорил мир шесть лет назад. Правда, не факт, что продолжению светит такой же оглушительный успех: сейчас репутация Blizzard работает против проекта.

Blizzard Entertainment

18 октября — A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Innocence оказалась неожиданным хитом, что позволило разработчикам выпустить сиквел. Requiem продолжит историю Амиции и Гуго в зачумленной Франции: теперь брат и сестра попытаются начать новую жизнь, но таинственная сила, притягивающая крыс к мальчику, вновь просыпается. Вторая часть обещает стать развитием идей оригинала, так что если вам понравилась первая A Plague Tale, то не стоит пропускать Requiem.

Focus Entertainment

21 октября — Persona 5 Royal

Persona 5 впервые открыла для многих геймеров жанр JRPG, и теперь, спустя шесть лет после релиза на PlayStation, расширенное переиздание игры выйдет на всех актуальных платформах. История Фантомных воров сочетает элементы визуальной новеллы, dating sim и пошаговой тактики: днем протагонист живет жизнью обычного старшеклассника, а по вечерам совершает дерзкие вылазки в параллельный мир, созданный амбициями прогнивших взрослых. Если вы считаете, что JRPG — не ваш жанр, то дайте Persona 5 Royal шанс: она способна переубедить даже самого заядлого скептика.

Atlus

21 октября — Scorn

Спустя много лет радиомолчания, жуткий биомеханический хоррор Scorn наконец добрался до релиза. Одного взгляда на любой скриншот достаточно, чтобы распознать главный источник вдохновения разработчиков: проект без тени смущения признается в любви творчеству Ханса Руди Гигера — культового художника, создавшего облик Чужих. Правда, Scorn, судя по ранним отзывам журналистов, будет скорее мрачной головоломкой от первого лица, нежели ужастиком.

Kepler Interactive

25 октября — Gotham Knights

Трилогия Rocksteady закончилась на Batman: Arkham Knight, так что следующей игрой по знаменитой комикс-вселенной станет Gotham Knights: кооперативный экшен об учениках Бэтмена, вставших на защиту Готэма. Игроки смогут примерить на себя роли Бэтгерл, Найтвинга, Красного Колпака и Робина, чтобы одолеть хорошо знакомых злодеев — например, Харли Квинн и Глиноликого.

Warner Bros. Interactive Entertainment

28 октября — Bayonetta 3

Обворожительная сумеречная ведьма возвращается! О разработке третьей части Bayonetta долгое время ходили недобрые слухи, но теперь можно вздохнуть спокойно — они не сбылись. Bayonetta 3 обещает стать самой амбициозной игрой серии, ведь теперь героиня получит в свое распоряжение не только арсенал экзотического оружия, но и самих демонов, которые раньше появлялись лишь во время специальных атак и CGI-роликов. К противостоянию райских ангелов и адских демонов присоединятся инопланетяне-гомункулы, не говоря уже о новой героине — таинственной девушке, чья катана превращается в зубастого Чеширского кота.

Nintendo

28 октября — Call of Duty: Modern Warfare II

Франшиза Call of Duty совершает очередной виток своего жизненного цикла. Cold War и Vanguard были прохладно встречены аудиторией, однако Modern Warfare II, похоже, вновь намерена восстановить репутацию серии. Призрак, бессмертный капитан Прайс и компания опять отправятся спасать мир: сюжет перезагруженной Modern Warfare II не повторяет первоисточник, но очевидно им вдохновляется.

Activision

8 ноября — Skull & Bones

Пиратский долгострой Ubisoft, пропавший из информационного поля вскоре после громкого анонса, наконец-таки выйдет в свет после долгих лет в производственном аду. Изначально Skull & Bones подавалась как соревновательная игра про морские сражения, но нынешняя версий проекта — это онлайн-сервис, где игроки могут исследовать открытый мир на своем корабле и заниматься, чем хочется. Налетами, торговлей, поиском сокровищ и, конечно же, прокачкой. Многие геймеры и критики настроены скептично, но как знать: вдруг Ubisoft сможет удивить?

Ubisoft

9 ноября — God of War: Ragnarok

Наконец, один из последних важных релизов осени — продолжение перезагруженной God of War. Пожалуй, самая ожидаемая игра года. Кульминация первой части недвусмысленно намекнула, что Кратос и Атрей, сами того не ведая, приблизили наступление Рагнарека: теперь отец и сын столкнутся с последствиями своих действий. Если судить по трейлерам и показам игрового процесса, в плане геймплея не предвидится никаких значительных изменений: Ragnarok интересна, прежде всего, сюжетом. И тут проект вряд ли разочарует.