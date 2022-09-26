Главные игровые релизы осени: не только новая God of War

Для игровой индустрии нет более занятой поры, чем осень. Крупные разработчики всегда готовят важные релизы к выходу перед новогодними праздниками, а это значит, что в ближайшие месяцы геймеры получат много интересных проектов. Мы собрали самые любопытные из будущих премьер в одном тексте.
В конце сентября Square Enix выпустит Valkyrie Elysium: продолжение культовой серии Valkyrie Profile, которое заметно отходит от традиций франшизы. Вместо пошаговых сражений игроков ждет динамичный экшен от третьего лица, внешне похожий на NieR: Automata и Replicant. Пока сложно сказать, впечатлит ли проект, но приятно видеть, что легендарная японская серия вновь возвращается в строй.
Спустя множество скандалов и производственных трудностей, бесплатный сиквел Overwatch выйдет в начале октября — примерно тогда же прекратится поддержка первой части. Продолжение внесет некоторые изменения в ключевые механики игры, но, в целом, останется тем же командным hero-шутером, что покорил мир шесть лет назад. Правда, не факт, что продолжению светит такой же оглушительный успех: сейчас репутация Blizzard работает против проекта.
A Plague Tale: Innocence оказалась неожиданным хитом, что позволило разработчикам выпустить сиквел. Requiem продолжит историю Амиции и Гуго в зачумленной Франции: теперь брат и сестра попытаются начать новую жизнь, но таинственная сила, притягивающая крыс к мальчику, вновь просыпается. Вторая часть обещает стать развитием идей оригинала, так что если вам понравилась первая A Plague Tale, то не стоит пропускать Requiem.
Persona 5 впервые открыла для многих геймеров жанр JRPG, и теперь, спустя шесть лет после релиза на PlayStation, расширенное переиздание игры выйдет на всех актуальных платформах. История Фантомных воров сочетает элементы визуальной новеллы, dating sim и пошаговой тактики: днем протагонист живет жизнью обычного старшеклассника, а по вечерам совершает дерзкие вылазки в параллельный мир, созданный амбициями прогнивших взрослых. Если вы считаете, что JRPG — не ваш жанр, то дайте Persona 5 Royal шанс: она способна переубедить даже самого заядлого скептика.
Спустя много лет радиомолчания, жуткий биомеханический хоррор Scorn наконец добрался до релиза. Одного взгляда на любой скриншот достаточно, чтобы распознать главный источник вдохновения разработчиков: проект без тени смущения признается в любви творчеству Ханса Руди Гигера — культового художника, создавшего облик Чужих. Правда, Scorn, судя по ранним отзывам журналистов, будет скорее мрачной головоломкой от первого лица, нежели ужастиком.
Трилогия Rocksteady закончилась на Batman: Arkham Knight, так что следующей игрой по знаменитой комикс-вселенной станет Gotham Knights: кооперативный экшен об учениках Бэтмена, вставших на защиту Готэма. Игроки смогут примерить на себя роли Бэтгерл, Найтвинга, Красного Колпака и Робина, чтобы одолеть хорошо знакомых злодеев — например, Харли Квинн и Глиноликого.
Обворожительная сумеречная ведьма возвращается! О разработке третьей части Bayonetta долгое время ходили недобрые слухи, но теперь можно вздохнуть спокойно — они не сбылись. Bayonetta 3 обещает стать самой амбициозной игрой серии, ведь теперь героиня получит в свое распоряжение не только арсенал экзотического оружия, но и самих демонов, которые раньше появлялись лишь во время специальных атак и CGI-роликов. К противостоянию райских ангелов и адских демонов присоединятся инопланетяне-гомункулы, не говоря уже о новой героине — таинственной девушке, чья катана превращается в зубастого Чеширского кота.
Франшиза Call of Duty совершает очередной виток своего жизненного цикла. Cold War и Vanguard были прохладно встречены аудиторией, однако Modern Warfare II, похоже, вновь намерена восстановить репутацию серии. Призрак, бессмертный капитан Прайс и компания опять отправятся спасать мир: сюжет перезагруженной Modern Warfare II не повторяет первоисточник, но очевидно им вдохновляется.
Пиратский долгострой Ubisoft, пропавший из информационного поля вскоре после громкого анонса, наконец-таки выйдет в свет после долгих лет в производственном аду. Изначально Skull & Bones подавалась как соревновательная игра про морские сражения, но нынешняя версий проекта — это онлайн-сервис, где игроки могут исследовать открытый мир на своем корабле и заниматься, чем хочется. Налетами, торговлей, поиском сокровищ и, конечно же, прокачкой. Многие геймеры и критики настроены скептично, но как знать: вдруг Ubisoft сможет удивить?
Наконец, один из последних важных релизов осени — продолжение перезагруженной God of War. Пожалуй, самая ожидаемая игра года. Кульминация первой части недвусмысленно намекнула, что Кратос и Атрей, сами того не ведая, приблизили наступление Рагнарека: теперь отец и сын столкнутся с последствиями своих действий. Если судить по трейлерам и показам игрового процесса, в плане геймплея не предвидится никаких значительных изменений: Ragnarok интересна, прежде всего, сюжетом. И тут проект вряд ли разочарует.