Для Genshin Impact вышло обновление 3.1 с новыми героями и локацией

Авторы Genshin Impact из студии miHoYo выпустили для игры обновление 3.1. Оно уже доступно для скачивания на всех платформах, на которых есть игра.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вместе с апдейтом в проекте появилось три новых персонажа: пятизвёздочный герой с копьём по имени Сайно, четырёхзвёздочная героиня Кандакия, которая тоже орудует копьём, и пятизвёздочная мечница Нила. Ещё Genshin Impact получила новую локацию — пустыню Сумеру, где располагаются механизмы и деревня.

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Конечно, ещё игра пополнилась новыми боссами, существами, сюжетными миссиями, наградами и многим другим. Ранее разработчики выпускали несколько трейлеров про новых персонажей, их можно посмотреть в сети.