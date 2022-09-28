В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
27 минут назад

Для Genshin Impact вышло обновление 3.1 с новыми героями и локацией

Чемпионат.comиещё 1

Авторы Genshin Impact из студии miHoYo выпустили для игры обновление 3.1. Оно уже доступно для скачивания на всех платформах, на которых есть игра.

Для Genshin Impact вышло обновление 3.1 с новыми героями и локацией
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вместе с апдейтом в проекте появилось три новых персонажа: пятизвёздочный герой с копьём по имени Сайно, четырёхзвёздочная героиня Кандакия, которая тоже орудует копьём, и пятизвёздочная мечница Нила. Ещё Genshin Impact получила новую локацию — пустыню Сумеру, где располагаются механизмы и деревня.

Чемпионат.com

Конечно, ещё игра пополнилась новыми боссами, существами, сюжетными миссиями, наградами и многим другим. Ранее разработчики выпускали несколько трейлеров про новых персонажей, их можно посмотреть в сети.

Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители