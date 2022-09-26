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1 час назад

iceiceice дал прогноз на предварительный этап The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Профессиональный игрок в Dota 2 Дэрил iceiceice Кох Пэй Сян рассказал о своих ожиданиях от Last Chance Qualifier предварительной стадии чемпионата мира The International 11.

iceiceice дал прогноз на предварительный этап The International 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По мнению опытного оффлейнера, наибольшие шансы на успех имеет Xtreme Gaming из Китая, далее идут два русскоязычных коллектива.

Уверен практически на 100%, что Xtreme пройдёт. А дальше трудно. Думаю, что второй будет Virtus.pro или Natus Vincere. Следующая на очереди, вероятно, Team Secret. Ещё T1 имеет небольшие шансы выиграть и выйти в основной этап.

Участие в Last Chance Qualifier примут по два призёра квалификаций из каждого региона. Две лучших команды получат право выступить в групповом этапе The International 2022 по Dota 2.

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