iceiceice дал прогноз на предварительный этап The International 2022 по Dota 2

Уверен практически на 100%, что Xtreme пройдёт. А дальше трудно. Думаю, что второй будет Virtus.pro или Natus Vincere. Следующая на очереди, вероятно, Team Secret. Ещё T1 имеет небольшие шансы выиграть и выйти в основной этап.