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1 час назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Cyberpunk 2077 удерживают лидерство в чарте Steam

Чемпионат.comиещё 1

Valve обнародовала свежий чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 19 по 25 сентября. Портативный ПК Steam Deck в очередной раз стал лидером.

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Cyberpunk 2077 удерживают лидерство в чарте Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Cyberpunk 2077 ставит рекорды по онлайну, но игра опустилась со второго на третье место. А Call of Duty: Modern Warfare 2 поднялась с третьего на второе. Сейчас на ПК и консолях идёт открытая бета мультиплеера боевика.

В топ-10 самых продаваемых игр попали три новинки. Первая — Slime Rancher 2 — симулятор жизни на другой планете. Вторая — Return to Monkey Island — продолжение популярной серии квестов. К новой части приложил руку один из авторов первых игр цикла Рон Гилберт. А третья — симулятор стройки Construction Simulator.

Чарт продаж в Steam 19 по 25 сентября:

  • Steam Deck.
  • Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
  • Cyberpunk 2077.
  • Slime Rancher 2 (новинка).
  • FIFA 23 (предзаказ).
  • Return to Monkey Island (новинка).
  • Construction Simulator (новинка).
  • God of War.
  • Elden Ring.
  • NBA 2K23.
Игры,Рон Гилберт,
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