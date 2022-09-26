Call of Duty: Modern Warfare 2 и Cyberpunk 2077 удерживают лидерство в чарте Steam

Valve обнародовала свежий чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 19 по 25 сентября. Портативный ПК Steam Deck в очередной раз стал лидером.

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Cyberpunk 2077 ставит рекорды по онлайну, но игра опустилась со второго на третье место. А Call of Duty: Modern Warfare 2 поднялась с третьего на второе. Сейчас на ПК и консолях идёт открытая бета мультиплеера боевика.

В топ-10 самых продаваемых игр попали три новинки. Первая — Slime Rancher 2 — симулятор жизни на другой планете. Вторая — Return to Monkey Island — продолжение популярной серии квестов. К новой части приложил руку один из авторов первых игр цикла Рон Гилберт. А третья — симулятор стройки Construction Simulator.

Чарт продаж в Steam 19 по 25 сентября: