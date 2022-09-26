В сети вновь засветилась неанонсированная игра по «Аватару»

В середине августа на Amazon заметили неанонсированную игру по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге», а теперь Avatar The Last Airbender: Quest for Balance обнаружили на сайте GameFly.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра создаётся как минимум для PS4 и PS5, Xbox Series и Nintendo Switch, а в качестве даты релиза экшен-приключения, как и в случае Amazon, значится 8 ноября. Впрочем, это вся доступная на страницах информация: нет сведений даже об издателе. Судя по прошлой утечке, им выступит компания GameMill, известная по играм вроде Nickelodeon All-Star Brawl, Nickelodeon Kart Racers, Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues и не только.