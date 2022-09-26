В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
26 минут назад

В сети вновь засветилась неанонсированная игра по «Аватару»

Игромания.руиещё 1

В середине августа на Amazon заметили неанонсированную игру по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге», а теперь Avatar The Last Airbender: Quest for Balance обнаружили на сайте GameFly.

В сети вновь засветилась неанонсированная игра по «Аватару»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра создаётся как минимум для PS4 и PS5, Xbox Series и Nintendo Switch, а в качестве даты релиза экшен-приключения, как и в случае Amazon, значится 8 ноября. Впрочем, это вся доступная на страницах информация: нет сведений даже об издателе. Судя по прошлой утечке, им выступит компания GameMill, известная по играм вроде Nickelodeon All-Star Brawl, Nickelodeon Kart Racers, Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues и не только.

Напомним, ещё в феврале появилась информация, что в разработке находится ролевая игра по всё тому же «Аватару: Легенда об Аанге» для консолей. Причём тогда отмечалось, что релиз состоится гораздо раньше, чем можно ждать.

Игры,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители