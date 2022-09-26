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43 минуты назад

Ремейк Resident Evil 4 может выйти не только на PS4, но и на Xbox One

Чемпионат.comиещё 1

В этом месяце на выставке Tokyo Game Show 2022 стало известно, что ремейк Resident Evil 4 выйдет не только на консолях нового поколения, но и на PS4. При этом речи про релиз на Xbox One тогда не шло.

Ремейк Resident Evil 4 может выйти не только на PS4, но и на Xbox One
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно на Amazon появилась страница с версией ремейка для Xbox One. Непонятно, почему Capcom официально не анонсировала выход игры на Xbox прошлого поколения. Но есть вероятность, что это ошибка сайта, хотя ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 вышли на Xbox One и хорошо там работают.

AMAZON

Capcom ранее объявила, что в октябре пройдёт специальная презентация, на которой она раскроет подробности ремейка культовой Resident Evil 4. Скорее всего, разработчики покажут больше геймплейных кадров.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и, возможно, на Xbox One 23 марта 2023 года.

Игры,Amazon,
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