Ремейк Resident Evil 4 может выйти не только на PS4, но и на Xbox One

В этом месяце на выставке Tokyo Game Show 2022 стало известно, что ремейк Resident Evil 4 выйдет не только на консолях нового поколения, но и на PS4. При этом речи про релиз на Xbox One тогда не шло.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно на Amazon появилась страница с версией ремейка для Xbox One. Непонятно, почему Capcom официально не анонсировала выход игры на Xbox прошлого поколения. Но есть вероятность, что это ошибка сайта, хотя ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 вышли на Xbox One и хорошо там работают.

AMAZON

Capcom ранее объявила, что в октябре пройдёт специальная презентация, на которой она раскроет подробности ремейка культовой Resident Evil 4. Скорее всего, разработчики покажут больше геймплейных кадров.