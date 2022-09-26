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1 час назад

В новом True Sight про российскую Team Spirit уже нашли несколько «ляпов»

Чемпионат.comиещё 2

Документальный фильм серии True Sight о победе Team Spirit на The International 2021 фанаты киберспорта ждали дольше обычного — если раньше лента Valve о финале главного турнира по Dota 2 выходила через четыре месяца после матча, то в этот раз на работу над ней затратили вдвое больше.

В фильме про российскую Team Spirit уже нашли несколько «ляпов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на восемь месяцев трудов над True Sight: The International 2021 Finals, авторы фильма не смогли избежать ошибок при монтаже. К примеру, после пика второй карты показываются кадры со сценой, на которых видны экраны с драфтами — они записаны во время третьего сета, поэтому рядом с игроками изображены другие персонажи.

Кроме того, в некоторых моментах комментарии кастеров опережают события, которые происходят в матче, или наоборот — заметно отстают.

Оффлейнер Team Spirit Магомед Collapse Халилов при просмотре фильма на стриме был удивлён, как можно было допустить такую ошибку. Его тиммейт Мирослав Mira Колпаков в шутку предположил, что у Valve было «слишком мало времени, чтобы всё это смонтировать».

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