Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Не успели мы оглянуться, как сентябрь почти подошел к концу: первый месяц нового учебного года и осени уже подарил нам массу интересных новостей из мира игр. Дальше, в октябре и ноябре, будет только громче. А пока рассказываем, во что стоит бесплатно поиграть на этой неделе.

Фото: DigiPen Europe-Bilbao DigiPen Europe-Bilbao

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На этой неделе в Epic Games Store раздают две игры, и про первую гарантированно слышал почти каждый геймер. Многопользовательская ARK: Survival Evolved, где игроки выживают в доисторическом мире динозавров, далека от совершенства, но уже не один год привлекает десятки тысяч пользователей со всего света. Все-таки нигде больше нельзя приручить гигантскую рептилию и отправиться на поиски приключений верхом на велоцирапторе. ARK: Survival Evolved можно бесплатно забрать до 29 сентября.

Snail Games USA

Вторая игра раздачи Epic Games Store не так широко известна, но тоже более чем достойна внимания. Gloomhaven — это цифровая адаптация одноименной настольной игры, посвященной тактическим забегам по подземельям. Игроку предстоит развивать свой отряд наемников, выполнять задания, исследовать недружелюбный мир и проходить напряженные, непростые сражения. Карточная механика Gloomhaven — одна из лучших в жанре, так что каждый сценарий предлагает интересные тактические решения. Первоисточник неспроста считается настольной игрой номер один в мире.Gloomhaven также можно добавить в библиотеку до 29 сентября.

Twin Sails Interactive

В Steam состоялся релиз Omega Strikers: гибрид геройского экшена, воздушного хоккея и вышибал, где две команды по три игрока пытаются забить как можно больше голов в ворота оппонента. Правда, каждый герой на поле обладает уникальными способностями, которые могут изменить ход матча в считанные мгновения. Механики легко понять, но тяжело освоить в совершенстве — как и положено любой уважающей себя соревновательной игре.

Odyssey Interactive

Минималистичная паззл-стратегия, где игроку нужно провести главного героя из начала уровня в конец, не попавшись на глаза охранникам и камерам наблюдения. Don’t Get Tagged — дебютный проект соло-разработчика, так что от него не стоит ждать многого. Тем не менее, на один вечер игры наверняка хватит: если вам понравится геймплей, то впереди вас ждут 20 уровней и три режима сложности.

Lewis Fry

Самурайский сайдскроллер о девушке, отправившейся на охоту за демоном-они, уничтожившим родную деревню героини. Игровой процесс и боевая система Han’yo предельно просты: ключевые механики опираются лишь на пару кнопок управления и быстрые рефлексы. Однако игру невозможно не порекомендовать из-за душераздирающе красивого арт-дизайна — такие пейзажи редко встречаются и в крупнобюджетных проектах, не говоря уже о студенческих.

DigiPen Europe-Bilbao

Found-footage хоррор от первого лица в духе Amnesia, где игрок попадает в логово таинственного культа. Чтобы выбраться из западни живым и отыскать похищенного ребенка, главному герою предстоит решать головоломки, прокрадываться мимо опасности и, конечно же, спасаться бегством. Геймплей может показаться не самым оригинальным, но низкополигональное оформление Sinner 97: Prologue выглядит любопытно. Если игра вам понравится, то имейте в виду, что это лишь бесплатная демоверсия полноценного релиза.