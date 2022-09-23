В Лондоне поймали предполагаемого хакера, слившего GTA 6

Вечером 22 сентября в Лондоне арестовали 17-летнего подростка, который подозревается во взломе. Расследованием деятельности хакера занимаются совместно с Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью. Арест произошёл на юге Англии в области Оксфордшир.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сейчас задержанный находится в полиции.

Полиция не готова подтвердить, связан ли подросток с недавним взломом Rockstar и сливом GTA 6, но он подходит под известное описание злоумышленника. Об этом сообщает Reuters.

Полиция не подтвердила, связан ли этот случай со взломом GTA.