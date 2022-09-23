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21 минуту назад

В Лондоне могли поймать хакера, слившего GTA 6

Чемпионат.com

Вечером 22 сентября в Лондоне арестовали 17-летнего подростка, который подозревается во взломе. Расследованием деятельности хакера занимаются совместно с Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью. Арест произошёл на юге Англии в области Оксфордшир.

В Лондоне поймали предполагаемого хакера, слившего GTA 6
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас задержанный находится в полиции.

Полиция не готова подтвердить, связан ли подросток с недавним взломом Rockstar и сливом GTA 6, но он подходит под известное описание злоумышленника. Об этом сообщает Reuters.

Полиция не подтвердила, связан ли этот случай со взломом GTA.

Будем следить за развитием событий. Вчера, например, в интернете появились новые строчки исходного кода GTA 5, что вновь подняло обсуждение о масштабах взлома Rockstar — и вдруг подростку реально удалось получить исходники боевика.

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