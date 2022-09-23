В Лондоне поймали предполагаемого хакера, слившего GTA 6

Вечером 22 сентября в Лондоне арестовали 17-летнего подростка, который подозревается во взломе. Расследованием деятельности хакера занимаются совместно с Национальным подразделением по борьбе с киберпреступностью. Арест произошёл на юге Англии в области Оксфордшир.
Сейчас задержанный находится в полиции.
Полиция не готова подтвердить, связан ли подросток с недавним взломом Rockstar и сливом GTA 6, но он подходит под известное описание злоумышленника. Об этом сообщает Reuters.
Полиция не подтвердила, связан ли этот случай со взломом GTA.
Будем следить за развитием событий. Вчера, например, в интернете появились новые строчки исходного кода GTA 5, что вновь подняло обсуждение о масштабах взлома Rockstar — и вдруг подростку реально удалось получить исходники боевика.