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34 минуты назад

Прохождение A Plague Tale Requiem займёт порядка 15-18 часов

Игромания.ру

Кевин Пинсон, главный дизайнер уровней в Asobo Studio, рассказал, что на прохождение A Plague Tale Requiem уйдёт порядка 15-18 часов.

Прохождение A Plague Tale Requiem займёт около 15-18 часов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, издатель Focus Interactive предлагал авторам не ограничивать себя в продолжительности сиквела, но в итоге создатели остановились на упомянутом «хронометраже».Пинсон отметил, что в сюжете отсутствует «филлер», а длина проекта была продиктована самой историей — у авторов в голове изначально не было каких-то конкретных специальных установок по количеству часов.

Кроме того, разработкой занимается небольшая команда из 70 человек, для которых каждый выбор должен совершаться уверенно, поскольку второго шанса может не быть.Заодно дизайнер похвалил мощности консолей нового поколения, затронув в частности вопрос игрового освещения. По его словам, авторы уделяют этому много внимания, а возможности PS5 подарили им больше свободы в экспериментировании с механиками.

Использовать освещение в качестве важного игрового элемента сложно и затратно, однако текущее поколение консолей позволило создать более динамический свет в разных сценах. К примеру, когда героиня кинет в пламя одну из алхимических смесей, радиус огня будет увеличиваться и так далее.

Понравился дизайнеру и контроллер DualSense от PS5, поскольку он позволил авторам использовать сенсорные особенности для уникальных элементов прохождения. К примеру, с его помощью игрок остро почувствует приближение крыс.

Релиз A Plague Tale Requiem состоится 18 октября на PC, PS5 и Xbox Series.

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