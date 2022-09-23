Бетой Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК многие остались недовольны

Вчера на ПК и Xbox стартовало открытое бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2. Она доступна на этих платформах для тех, кто оформил предзаказ шутера. Если зайти на страницу проекта в Steam, то можно увидеть, что отзывы смешанные.
На данный момент у шутера 67% положительных отзывов, игроки критикуют игру за многие аспекты. Мы изучили мнения людей и составили примерную картину впечатлений от беты Call of Duty: Modern Warfare 2.
Пользовательский интерфейс выглядит так, как будто он был создан мобильным разработчиком, которому сказали сделать что-то за 30 минут.
Смешанные чувства… слишком какая-то топорная, что ли. Передвижение и управление персонажем немного топорное, да и от прошлой части, по сути, мало чем отличается. В общем, разочаровался, возвращаю деньги. Купите лучше маме цветы.
Теперь можно юзать резиновых мужиков. Разработчики, видимо, считают это забавным.
Не покупайте эту игру. Взимать $ 70 за игру, которая ничем не лучше предыдущих частей, просто смешно.
Впрочем, есть и положительные стороны
Шесть часов наиграл за один присест. Мне аж плохо стало, зато почти все пушки выкачал.
Шикарное развитие серии MW 2019 года. Много новых, а главное, интересных и классных механик, приятная картинка, потрясающая (для серии Call of Duty) стрельба и ощущение оружия.
Полностью доволен! Игра ничуть не хуже Modern Warfare (2019 года). Советую.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на всех актуальных платформах. А доступ к кампании предзаказавшие получат уже 20-го числа.