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1 час назад

Бетой Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК многие остались недовольны

Чемпионат.com

Вчера на ПК и Xbox стартовало открытое бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2. Она доступна на этих платформах для тех, кто оформил предзаказ шутера. Если зайти на страницу проекта в Steam, то можно увидеть, что отзывы смешанные.

Бетой Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК многие остались недовольны
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На данный момент у шутера 67% положительных отзывов, игроки критикуют игру за многие аспекты. Мы изучили мнения людей и составили примерную картину впечатлений от беты Call of Duty: Modern Warfare 2.

Видео дня

В сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 миссий

Что игроки критикуют
  • Больше всего критики приходится на техническую часть игры. Люди пишут, что даже на мощном железе шутер лагает, а у кого-то и вовсе не запускается.
  • Кто-то ругает не очень достойную графику и плохую физику стрельбы, также под критику попали коридорные карты.
  • Ещё аудитории не понравилась цена на новинку. По мнению людей, она завышенная, поскольку Modern Warfare 2 называют копией Warzone с другими текстурами.
  • Вдобавок ко всему ругают и интерфейс. Его считают непонятным и невзрачным.
Чемпионат.com

Пользовательский интерфейс выглядит так, как будто он был создан мобильным разработчиком, которому сказали сделать что-то за 30 минут.

Смешанные чувства… слишком какая-то топорная, что ли. Передвижение и управление персонажем немного топорное, да и от прошлой части, по сути, мало чем отличается. В общем, разочаровался, возвращаю деньги. Купите лучше маме цветы.

Теперь можно юзать резиновых мужиков. Разработчики, видимо, считают это забавным.

Не покупайте эту игру. Взимать $ 70 за игру, которая ничем не лучше предыдущих частей, просто смешно.

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Впрочем, есть и положительные стороны

  • В первую очередь люди иронично сравнивают шутер с Battlefield 2042 и пишут, что Modern Warfare 2 во многом лучше тайтла DICE, поэтому его уже можно оценить хорошо.
  • Люди хвалят звук оружия, который добавляет баллов в копилку реализма шутера.
  • Аудитория в целом оценила геймплей, который называют интересным и увлекательным.
  • Геймеры также оценили новые механики и ощущения от стрельбы.

Шесть часов наиграл за один присест. Мне аж плохо стало, зато почти все пушки выкачал.

Шикарное развитие серии MW 2019 года. Много новых, а главное, интересных и классных механик, приятная картинка, потрясающая (для серии Call of Duty) стрельба и ощущение оружия.

Полностью доволен! Игра ничуть не хуже Modern Warfare (2019 года). Советую.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на всех актуальных платформах. А доступ к кампании предзаказавшие получат уже 20-го числа.

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