Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 не станут объединять

Infinity Ward подтвердила, наверное, самую долгожданную новость для поклонников Call of Duty — Modern Warfare 2 и Warzone 2 не будут существовать в едином клиенте, как это было с Modern Warfare (2019) и Warzone.

Вы сможете загружать игры отдельно, но интеграция будет бесшовной — чтобы перейти из одну в другую, не придётся закрывать игры.

То, что MW и Warzone были частью единого клиента, стало большой головной болью для фанатов шутера, поскольку королевская битва была обязательна для установки любой другой «части» MW — сюжетной кампании, мультиплеера или кооператива. Из-за этого возникало много проблем, вплоть до невозможности играть.

То, что клиенты MW2 и Warzone 2 будут отдельными, дарит надежду поклонникам Call of Duty на беззаботную жизнь Modern Warfare 2 даже после окончания основной поддержки — что обновления другой игры в её рамках не будут мешаться.