В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 не станут объединять

Чемпионат.com

Infinity Ward подтвердила, наверное, самую долгожданную новость для поклонников Call of Duty — Modern Warfare 2 и Warzone 2 не будут существовать в едином клиенте, как это было с Modern Warfare (2019) и Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 не станут объединять
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вы сможете загружать игры отдельно, но интеграция будет бесшовной — чтобы перейти из одну в другую, не придётся закрывать игры.

То, что MW и Warzone были частью единого клиента, стало большой головной болью для фанатов шутера, поскольку королевская битва была обязательна для установки любой другой «части» MW — сюжетной кампании, мультиплеера или кооператива. Из-за этого возникало много проблем, вплоть до невозможности играть.

То, что клиенты MW2 и Warzone 2 будут отдельными, дарит надежду поклонникам Call of Duty на беззаботную жизнь Modern Warfare 2 даже после окончания основной поддержки — что обновления другой игры в её рамках не будут мешаться.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но уже 20-го числа предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании. До 26 сентября проходит открытое тестирование мультиплеера. Вдобавок 16 ноября стартует первый сезон игры и состоится запуск Warzone 2.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители