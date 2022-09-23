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1 час назад

Создатель Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа с драконом

Чемпионат.com

К 30-летию Mortal Kombat один из создателей культовой серии Джон Тобиас рассказал, как появилось классическое лого франшизы с изображением дракона. В начале 90х, во время разработки первой части, он сделал набросок дракона, который грозно смотрит в сторону. Источником вдохновения стало словосочетание «Dragon Attack», вдохновлённое группой Queen — именно так должна была называться игра изначально.

Создатель Mortal Kombat рассказал о создании культового логотипа с драконом
Фото: скриншотскриншот

Чуть позже, когда к обсуждениям подключился другой автор вселенной Эд Бун, было принято решение назвать игру более броско — Mortal Kombat. При этом от идеи с логотипом отказываться не стали: уж больно стильным он выглядел даже на набросках. Тем более, что у гендиректора Midway Games, где работали авторы, была замечательная золотая статуя дракона, которую можно было в деталях срисовать.

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Я думал о создании логотипа, представляющего вымышленный турнир, а также обозначить игру символом. Что-то в духе буквы «S» Супермена или символа летучей мыши Бэтмена. В итоге таким символом стал дракон.

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Первые несколько игр разработчики поворачивали дракона то в одну, то в другую сторону. Однако впоследствии авторы сделали выбор в пользу взгляда вправо — это было необходимо для регистрации торговой марки. С тех пор геймеры уже около 25 лет наблюдают один и тот же привычный логотип дракона с разным фоном на заднем плане.

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