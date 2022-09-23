Авторы Apex Legends и Titanfall готовы бороться с харассментом против них

«В последнее время мы стали свидетелями возросшего харассмента по отношению к нашим сотрудникам. Мы приветствуем обратную связь с сообществом, однако нельзя пересекать грань между конструктивными отзывами и преследованием нашей команды разработчиков. Мы хотим напомнить игрокам, что у нас действует политика абсолютной нетерпимости к угрозам и преследованию наших разработчиков. Мы примем соответствующие меры для обеспечения здоровья и безопасности нашей команды. Мы любим получать отзывы и будем продолжать работать вместе с нашим сообществом, чтобы создать уважительную среду для сотрудничества. Также мы будем поддерживать конкурентную целостности нашей игры».