В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

Авторы Apex Legends и Titanfall готовы бороться с возросшим против них харассментом

Игромания.ру

Respawn, известная по Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends и Titanfall, выступила с заявлением по поводу всплеска оскорблений в адрес разработчиков.

Авторы Apex Legends и Titanfall готовы бороться с харассментом против них
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«В последнее время мы стали свидетелями возросшего харассмента по отношению к нашим сотрудникам. Мы приветствуем обратную связь с сообществом, однако нельзя пересекать грань между конструктивными отзывами и преследованием нашей команды разработчиков. Мы хотим напомнить игрокам, что у нас действует политика абсолютной нетерпимости к угрозам и преследованию наших разработчиков. Мы примем соответствующие меры для обеспечения здоровья и безопасности нашей команды. Мы любим получать отзывы и будем продолжать работать вместе с нашим сообществом, чтобы создать уважительную среду для сотрудничества. Также мы будем поддерживать конкурентную целостности нашей игры».

Своих коллег по индустрии поддержала Bungie, отметив, что необходимо объединять усилия для борьбы с токсичностью и создания более здоровых сообществ. Не так давно создатели Destiny 2 рассказывали о том, что решили сократить коммуникацию с игроками из-за новых угроз.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители