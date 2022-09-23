Стали известны детали DLC для Resident Evil Village

Недавно разработчики дополнения для Resident Evil Village под названием Shadows of Rose пообщались со СМИ и раскрыли некоторые детали хоррора, а мы собрали самое главное в одном материале.
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Так, к примеру, изначально DLC должно было быть про сошедшего с ума Криса Редфилда, однако в итоге авторы решили посвятить расширение дочери Итана Уинтерса и рассказать её историю. Shadows of Rose, кстати, завершит историю Уинтерсов.
Что ещё рассказали разработчики
- Разработчики ответственно подошли к проработке третьего лица в дополнении, чтобы играть было комфортно. Самое главное — проработать техническую часть.
- Дочь Итана, Розмари, не такой закалённый боец, как её отец, однако ей придётся в одиночку столкнуться с опасностями, которые повстречаются на пути, и преодолеть их. Для этого у неё будут особые навыки, но, какие именно, неизвестно.
- Прохождение Shadow of Rose займёт примерно четыре часа, что сделает дополнение одним из самых продолжительных во франшизе.
- Дополнение про Розмари будет более страшным, чем Village. Как отметил Кенто Киношита, Shadows of Rose предложит другой опыт хоррора.
- DLC предложит изучить не только замок Димитреску, но и другие локации. По ранее показанным отрывкам могло сложиться впечатление, что действие дополнения разворачивается только в замке.
- Разработчики пообещали, что финал ответит на все вопросы, а непонятных моментов не останется.
Релиз дополнения состоится 28 октября, его можно будет купить отдельно или приобрести золотое издание Resident Evil Village, в которое DLC также войдёт.