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1 час назад

Ставка на хоррор, третье лицо и время прохождения — детали DLC для Resident Evil Village

Чемпионат.com

Недавно разработчики дополнения для Resident Evil Village под названием Shadows of Rose пообщались со СМИ и раскрыли некоторые детали хоррора, а мы собрали самое главное в одном материале.

Стали известны детали DLC для Resident Evil Village
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, к примеру, изначально DLC должно было быть про сошедшего с ума Криса Редфилда, однако в итоге авторы решили посвятить расширение дочери Итана Уинтерса и рассказать её историю. Shadows of Rose, кстати, завершит историю Уинтерсов.

Что ещё рассказали разработчики

  • Разработчики ответственно подошли к проработке третьего лица в дополнении, чтобы играть было комфортно. Самое главное — проработать техническую часть.
  • Дочь Итана, Розмари, не такой закалённый боец, как её отец, однако ей придётся в одиночку столкнуться с опасностями, которые повстречаются на пути, и преодолеть их. Для этого у неё будут особые навыки, но, какие именно, неизвестно.
  • Прохождение Shadow of Rose займёт примерно четыре часа, что сделает дополнение одним из самых продолжительных во франшизе.
  • Дополнение про Розмари будет более страшным, чем Village. Как отметил Кенто Киношита, Shadows of Rose предложит другой опыт хоррора.
  • DLC предложит изучить не только замок Димитреску, но и другие локации. По ранее показанным отрывкам могло сложиться впечатление, что действие дополнения разворачивается только в замке.
  • Разработчики пообещали, что финал ответит на все вопросы, а непонятных моментов не останется.
Чемпионат.com

Релиз дополнения состоится 28 октября, его можно будет купить отдельно или приобрести золотое издание Resident Evil Village, в которое DLC также войдёт.

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