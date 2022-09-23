Стали известны детали DLC для Resident Evil Village

Недавно разработчики дополнения для Resident Evil Village под названием Shadows of Rose пообщались со СМИ и раскрыли некоторые детали хоррора, а мы собрали самое главное в одном материале.

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Так, к примеру, изначально DLC должно было быть про сошедшего с ума Криса Редфилда, однако в итоге авторы решили посвятить расширение дочери Итана Уинтерса и рассказать её историю. Shadows of Rose, кстати, завершит историю Уинтерсов.

Что ещё рассказали разработчики

Разработчики ответственно подошли к проработке третьего лица в дополнении, чтобы играть было комфортно. Самое главное — проработать техническую часть.

Дочь Итана, Розмари, не такой закалённый боец, как её отец, однако ей придётся в одиночку столкнуться с опасностями, которые повстречаются на пути, и преодолеть их. Для этого у неё будут особые навыки, но, какие именно, неизвестно.

Прохождение Shadow of Rose займёт примерно четыре часа, что сделает дополнение одним из самых продолжительных во франшизе.

Дополнение про Розмари будет более страшным, чем Village. Как отметил Кенто Киношита, Shadows of Rose предложит другой опыт хоррора.

DLC предложит изучить не только замок Димитреску, но и другие локации. По ранее показанным отрывкам могло сложиться впечатление, что действие дополнения разворачивается только в замке.

Разработчики пообещали, что финал ответит на все вопросы, а непонятных моментов не останется.

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