Respawn призвала игроков не угрожать их разработчикам

В последнее время мы стали свидетелями угроз по отношению к нашим разработчикам. Мы рады вкладу сообщества, но грань между критикой и угрозами не будет стёрта. Мы хотим напомнить нашим игрокам, что у нас есть политика абсолютной нетерпимости к угрозам. Мы предпримем соответствующие меры для усиления безопасности сотрудников.