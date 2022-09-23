В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
23 минуты назад

Respawn поддержала своих разработчиков и призвала игроков им не угрожать

Чемпионат.com

В социальных сетях Respawn, разработчиков Apex Legends, появилась обращение команды к игрокам. Respawn призвала прекратить угрожать разработчикам.

Respawn призвала игроков не угрожать их разработчикам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметила студия, грань между конструктивной критикой и открытыми угрозами не должна быть стёрта. В студии заботятся о своих работниках и переживают за их состояние.

Чемпионат.com

В последнее время мы стали свидетелями угроз по отношению к нашим разработчикам. Мы рады вкладу сообщества, но грань между критикой и угрозами не будет стёрта. Мы хотим напомнить нашим игрокам, что у нас есть политика абсолютной нетерпимости к угрозам. Мы предпримем соответствующие меры для усиления безопасности сотрудников.

О каких угрозах и о каких способах их пресечения идёт речь, неизвестно. Respawn поддержали коллеги из студии Bungie, они заявили, что игровые студии должны объединять усилия для борьбы с излишней токсичностью.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители